Политолог Тарас Загородний в своём блоге рассказал, что будет значить для Украины легализация медицинского каннабиса. По его словам, это может привести к увеличению количества криминальных группировок.

«Это техническая культура, а если есть техническая культура, то значит, что меньше будет производиться именно продуктов питания. То есть у нас будет выращиваться конопля, потом будет активно идти куда-то на экспорт, и цены на продукты будут расти, потому что мы будем импортировать больше продуктов», - отметил Загородний.

По словам эксперта, могут начать образовываться криминальные группировки, которые будут использовать коноплю для наркобизнеса и экспорта заграницу. Как отметил политолог, существует реальный риск, что будет создано много криминальных группировок и их частных армий.

«В действительности мы получим неплохой Афганистан. Есть риски, что мы получим кучу конопли, но страны не будет, потому что у нас будет куча криминальных группировок», - подчеркнул политолог.

Как отметил эксперт, для создания такого легального сектора рынка, надо чтобы не было коррупции в правительственных институтах. По словам политолога, также можно будет наблюдать частые войны наркокартелей.

Как сообщала Politeka, Загородний объяснил, как операция задержания ЧВК «Вагнер» отразилась на авторитете Украины.

Также Politeka публиковала слова Загороднего о власти: Они в любом случае рассматривают сценарий досрочных выборов.



