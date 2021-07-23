Политолог Тарас Загородний в своём блоге рассказал, что будет значить для Украины легализация медицинского каннабиса. По его словам, это может привести к увеличению количества криминальных группировок.
«Это техническая культура, а если есть техническая культура, то значит, что меньше будет производиться именно продуктов питания. То есть у нас будет выращиваться конопля, потом будет активно идти куда-то на экспорт, и цены на продукты будут расти, потому что мы будем импортировать больше продуктов», - отметил Загородний.
По словам эксперта, могут начать образовываться криминальные группировки, которые будут использовать коноплю для наркобизнеса и экспорта заграницу. Как отметил политолог, существует реальный риск, что будет создано много криминальных группировок и их частных армий.
«В действительности мы получим неплохой Афганистан. Есть риски, что мы получим кучу конопли, но страны не будет, потому что у нас будет куча криминальных группировок», - подчеркнул политолог.
Как отметил эксперт, для создания такого легального сектора рынка, надо чтобы не было коррупции в правительственных институтах. По словам политолога, также можно будет наблюдать частые войны наркокартелей.
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Как сообщала Politeka, Загородний объяснил, как операция задержания ЧВК «Вагнер» отразилась на авторитете Украины.
Также Politeka публиковала слова Загороднего о власти: Они в любом случае рассматривают сценарий досрочных выборов.