Политолог Вадим Карасёв в своём блоге рассказал о демографической проблеме. По его словам, Украина теряет свой трудовой ресурс и превращается в лишь перевалочный пункт для заробитчан.

«Украина с точки логистического движения трудовых мигрантов превращается в «спальню» Центральной Европы, куда возвращается после трудовых будней рабочая сила», - отметил Карасёв.

По словам эксперта, в Украине демографическая катастрофа – для того, чтобы заработать, люди едут заграницу, а в Украину лишь перечисляют деньги родственникам и иногда сами возвращаются лишь, чтобы отдохнуть.

«Будут ли создаваться рабочие места, чтобы люди работали, а не уезжали в далекие или ближние государства? Работают там, а сюда перечисляют деньги и превращают страну в вахтовую центрально-европейскую «спальню», - подчеркнул политолог.

Как отметил эксперт, это вызвано тем, что инвестиции и крупные компании, которые могли бы создать рабочие места, не заходят в нашу страну, а люди от безысходности едут работать разнорабочими, потому что там больше платят.

Как сообщала Politeka, Карасёв рассказал, может ли Украина двигаться сразу в нескольких политических векторах .