Могут ли в Украине пойти на какие-то уступки ФОПам и сохранить упрощённую систему налогообложения? Свой прогноз в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24» даёт политический астролог Влад Росс.

«Мне кажется, в нашей стране есть тенденция к полному исчезновению среднего класса. После этого останутся только бедные и очень богатые. В любом случае, у ФОПов нет оснований для оптимизма: их ожидают и обязательные кассовые аппараты, и новые налоги, и другие жёсткие меры. Дело идёт к установлению более строгого финансового контроля, и не только для ФОПов. Если сейчас декларировать свои доходы в конце года должны только политики, то года через два это придётся делать каждому из нас. Нужно будет объяснять, откуда пришли деньги и куда они ушли», - предполагает гость программы.

Как сообщает Politeka, ранее этот астролог предсказывал с 2022 экономический рост в Украине, сперва небольшой, но затем всё более значительный.

Также Politeka сообщала, что, по мнению Росса, Украина готова отразить военное вторжение России, если оно будет совершено не из Беларуси или из Приднестровья.



