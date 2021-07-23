Политолог Вадим Карасёв в своём блоге рассказал, почему в Украине демократия плохо работает. По его словам, бизнес должен чувствовать себя в безопасности и тогда страна сможет начать развиваться.
«Наша демократия, если будет дальше так работать, то она окончательно убьет экономику. Демократия должна поднимать и взращивать экономику. Демократия имеет смысл, когда есть экономический рост и когда растут рабочие места», - отметил политолог.
По словам Карасёва, демократия должна способствовать развитию страны, и чем развитей будет становиться страна – тем сильнее будет демократия в обществе. Как отметил эксперт, наша демократия работает против экономики.
«У нас демократия фактически определяет чрезвычайную ситуацию в экономике, потому что не работают законы, защищенность и институты. А если бизнес находится под постоянным страхом передела, то какая тут будет экономика?», - подчеркнул Карасёв.
По мнению политолога, бизнес должен быть уверенным в завтрашнем дне – это даст развитие экономики, но в Украине, как отметил Карасёв, очень нестабильна ситуация в этом плане, потому что институты власти и законы не работают нужным образом.
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Как сообщала Politeka, Карасёв рассказал, может ли Украина двигаться сразу в нескольких политических векторах.
Также Politeka публиковала слова Карасёва, что украинская политическая реальность болотистая.