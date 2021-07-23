Политический эксперт Виталий Романченко в программе «Что дальше» на канале «Знай24» объяснил, зачем России Крым.

«Все специалисты, все аналитики указывают на то, что России Крым с точки зрения и экономического развития, и вообще политического позиционирования на мировой арене был не выгоден. Но он ей необходим с точки зрения безопасности», - говорит эксперт.

Он сравнил оккупацию Крыма Россией с оккупацией Израилем Голанских высот в Сирии.

«Какие бы эмбарго не вводили против Израиля, какие бы санкции на него не накладывали, какие бы решения ООН и других авторитетных международных организаций не принимались... Израиль никогда не покинет эти высоты, потому что это для него вопрос национальной безопасности. Для этой страны это, собственно, вопрос выживания этой страны. Так же и для России Крым с точки зрения универсальной геополитической точки, которая контролирует огромное пространство в Черном море и вообще в европейский части России... Она его просто так никогда не сдаст», - сказал Романченко.

Эксперт утверждает, что Украина может вернуть Крым только в двух случаях:

• полномасштабная война с Российской Федерацией

«Почему я говорю полномасштабная война? Потому что там нельзя сказать, что есть какие-то гибридные военные формирования, что там есть просто какая-то частичная поддержка сепаратистских настроений... Там есть части Вооруженных сил Российской Федерации, Черноморский флот. И эти части постоянно модернизируются, повышается их боеспособность. То есть это будет полномасштабная военная операция. Я бы сегодня не очень хотел бы полномасштабной войны с Российской Федерацией, поэтому я этот вариант рассматриваю как маловероятный хотя бы потому, что соотношение сил не в нашу пользу», - подчеркнул он.

• в России начнутся определенные внутриполитические процессы и проблемы

По его словам, в результате этих событий РФ может определенным образом терять территориальную целостность и не будет заниматься проблемой регионального развития, в частности Крымом и другими регионами, расположенными далеко от центра.

Как сообщала Politeka, Романченко рассказал об альтернативе рынка земли – земельный банк.

Также Politeka писала, что Романченко рассказал, какие проблемы начнутся из-за рынка земли в Украине.