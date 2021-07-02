Як відкриття ринку землі в Україні відобразиться на територіальній цілісності держави? На це питання відповів політичний експерт Віталій Романченко у програмі «Що далі?» на каналі «Знай24».

На думку гостя програми, у цьому контексті йдеться не стільки про загрозу територіальній цілісності України, скільки про її суверенітет і національну безпеку. Взагалі, як каже Романченко, відкриття ринку землі порушує масу проблем. «Перше – питання економічної безпеки, друге – питання продовольчої безпеки держави, третє – питання захисту соціальної безпеки людей», - пояснює він.

Також експерт переконаний, що відкриття земельного ринку негативно відіб’ється на добробуті та рівні забезпеченості громадян. Він пояснює, що відразу виростуть ціни на продукти харчування.

Інша ж проблема, каже Романченко, пов’язана із переселенням людей. «Відбудеться укрупнення володінь, а воно відбудеться навіть незважаючи на те, що в законі є обмеження на 100 тис. га, але його обійдуть, повірте мені...», - запевняє він. Експерт пояснює, як складеться ситуація: у селі в людей не буде більше роботи і вони поїдуть у мегаполіси, які теж мають свої проблеми і вони лише збільшаться.

Романченко зазначає, що Київ та усі інші великі міста й так мають масу проблем із інфраструктурою, транспортом та екологією. «Потужності, коли будувався Київ або інші міста, не були розраховані на таку потребу в каналізації, водопостачанні, електрозабезпеченні... У нас кожен опалювальний сезон то там, то там прориває!», - пояснює він.

Отже, експерт підсумовує, що відбудеться масове переселення людей із сіл у міста, де навантаження на інфраструктуру ще більше зросте. Тому, підкреслює він, відкриття ринку землі відобразиться на житті кожного українця.

Нагадуємо, Завальнюк розповіла, як буде відбуватися відкриття ринку землі в Україні.

Раніше Politeka повідомляла про те, що Загородній розповів, чим небезпечне відкриття ринку землі.



