Отразится ли открытие рынка земли в Украине на территориальной целостности государства? На этот вопрос ответил политический эксперт Виталий Романченко в программе «Что дальше?» на канале «Знай24».

По мнению гостя программы, в этом контексте речь идет не столько об угрозе территориальной целостности Украины, сколько о ее суверенитете и национальной безопасности. Вообще, как говорит Романченко, открытие рынка земли нарушает массу проблем. «Первое – вопрос экономической безопасности, второе – вопрос продовольственной безопасности государства, третье – вопрос защиты социальной безопасности людей», - объясняет он.

Также эксперт убежден, что открытие земельного рынка негативно отразится на благосостоянии и уровне обеспеченности граждан. Он объясняет, что сразу вырастут цены на продукты питания.

Другая проблема, говорит Романченко, связанная с переселением людей. «Произойдет укрупнение владений, а оно произойдет даже несмотря на то, что в законе есть ограничения на 100 тыс. га, но его обойдут, поверьте мне…», - уверяет он. Эксперт объясняет, как сложится ситуация: в селе у людей не будет больше работы и они поедут в мегаполисы, которые имеют свои проблемы и они только увеличатся.

Романченко отмечает, что Киев и все другие крупные города и так имеют массу проблем с инфраструктурой, транспортом и экологией. «Мощности, когда строился Киев или другие города, не были рассчитаны на такую потребность в канализации, водоснабжении, электрообеспечении… У нас каждый отопительный сезон то там, то там прорывает!», - объясняет он.

Таким образом, эксперт заключает, что произойдет массовое переселение людей из сел в города, где нагрузка на инфраструктуру еще больше возрастет. Поэтому, подчеркивает он, открытие рынка земли отразится на жизни каждого украинца.

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