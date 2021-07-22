В программе Юрия Романенко «Романенко. Беседы» украинский дипломат и чиновник Александр Чалый затронул тему Будапештского меморандума и объяснил, как его подписывали

По словам гостя программы, чуть ли не самым большим секретом 90-их и до сих пор является то, как из Украины вывезли ядерные боеголовки. Дипломат отмечает, что точное описание найти невозможно: кто решил, кто позволил, как это произошло - нет информации. «Как мне представляется, оно было вывезено по приказу из Москвы, причем этот приказ ни с кем реально не согласовывался в Украине», - рассуждает Чалый и добавляет, что согласование действий как такового, очевидно, также не было, это вывоз без разрешения.

Хотя сейчас и ведутся дискуссии по этому поводу, дипломат подчеркивает, что оставить свой ядерный потенциал Украина отнюдь не могла. «Украина на тот момент в силу разных причин – и социально-экономических, и технологических, и просто причин здравого смысла – не имела шансов оставить за собой ядерное оружие», - объясняет Чалый.

Как рассказывает эксперт, именно США больше всего заставляли Украину отдать ядерное оружие и это была довольно жестокая позиция. «Соединенные Штаты здесь выступили локомотивом, а Российская Федерация шла в фарватере за ними», - отмечает он.

Также Чалый подчеркивает, что решение присоединиться к Договору о нераспространении ядерного оружия включалось в пакет о признании независимости Украины. Следовательно, добавляет он, был поставлен четкий ультиматум в случае декларирования другого подхода.

Как сообщала Politeka, Чалый заявил, что Украина, будучи нейтральной, могла бы использовать весь потенциал Будапешта.

Также Politeka писала о том, что Яли объяснил, почему Украина не сможет вернуться в клуб ядерных держав.