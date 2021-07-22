Безоговорочная деиндустриализация – вот так видят мир современные предприниматели. Различные заводы по всей Украине сносятся и на их территории взводят целые офисные муравейники. Эта история не прошла мимо столичного Киевского мотоциклетного завода: каким он был и что с ним стало – далее в материале.

«Продают остатки со складов, которые уже не производят, но, тем не менее, спрос ещё есть, потому что очень много мотоциклов у людей находится до сих пор. Если отъехать недалеко от Киева в любое украинское село, то можно увидеть мотоцикл «Днепр», - оценил состояние завода Дмитрий Василец в своём блоге .

Один из последних мотоциклов «Днепр».

В золотые годы завод мог выпускать десятки тысяч мотоциклов за один год. Мотоциклы имели известность по всему миру и экспортировались в 80 стран.

В 90-е года производство мотоциклов в Киеве стремительно сократилось. А с приходом 2000-х завод вовсе стал выпускать несколько сотен в год.

Как выглядит завод сейчас.

Легендарный продукт КМЗ мотоцикл «Днепр» до сих пор используется жителями сельской местности и имеет много поклонников по всему миру.

«Конечно же, молодому поколению украинцев никогда не расскажут, что в Украине производили мотоциклы, на которых ездила и вся Украина, и весь бывший Советский Союз. Это неудобная правда, которая заключается в том, что злые и коварные коммунисты после победы в Великой Отечественной войне буквально через 4-5 месяцев создали на территории Киева конкретно целый мотозавод, что создавал мотоциклы не для элиты какой-то, а для тех людей, которые регулярно работали на благо своей родины», - заявил Дмитрий Василец.

Как сообщала Politeka, Василец рассказал, как украинская власть десятилетиями уничтожала Киевский мотоциклетный завод .