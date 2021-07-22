В своем блоге «Толчок» футуролог Алексей Толкачев рассказал, как конвертировать богатство в счастье, которое, по его словам, заключается не в чрезмерном потреблении.

По словам футуролога, обеспеченные люди в Украине и на постсоветском пространстве склонны к чрезмерному потреблению: покупке домов, машин, яхт, других статусных вещей. При этом, уверен он, все это не является атрибутами счастья.

Толкачев считает, чтобы получить удовольствие от богатства, не стыдиться его, а также обрести общественное признание, надо стать созидателем, а не потребителем.

«Сколько памятников архитектуры, дворцов и замков ждут внимания и нуждаются в заботливом хозяине», - заявил футуролог.

Он рассказал, что уже 8 лет занимается спасением Шаровского дворца в Харьковской области – за несколько миллионов долларов его можно было бы отреставрировать и превратить в жемчужину международного значения. По мнению Толкачева, с этим не сравнятся особняки с высокими заборами в предместьях Киева или виллы на берегу Средиземного моря.

«Есть множество идей, как феерично и с удовольствием потратить деньги, получив всеобщее признание. Можно возродить украинское кино, можно отрыть собственный университет, можно купить целое село и превратить его в поселок будущего – Футурополис», - говорит Толкачев.

Он привел в пример миллионера в умирающем Детройте, который купил 6300 заброшенных домов, многие из которых – шедевры архитектуры, и потратил на это чуть больше 3 миллионов долларов. Теперь, по словам футуролога, счастливый обладатель планирует вдохнуть жизнь в территории, создав шедевр градостроения, он явно увлечен своим делом и счастлив.

«Да, в Украине сейчас война, коронавирус. Да, времена сложные. Но чем темнее ночь, тем ярче звёзды. Сейчас наступают времена не только для борьбы, но и для созидания. А Украина в таком плачевном состоянии, что куда ни посмотришь, везде нужны руки творца, преображающего реальность», - считает Толкачев.

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