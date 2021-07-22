В программе «А как на самом деле?» с Мирославой Бобровской председатель Государственной экологической инспекции Украины Андрей Малеваный прокомментировал ситуацию с отходами в Украине: каковы их объемы и куда их девают.

Малеваный отмечает, что, пока Украина захоранивает отходы, в цивилизованном мире уже давно их перерабатывают для второго использования, извлекая из них ресурсоценные компоненты. «Мюнхен, Германия, не захоранивает отходы уже с 1990-тых годов», - подчеркивает он.

Между тем, говорит эксперт, для Украины это серьезная экологическая проблема. «Это миллионы тонн промышленных отходов. А бытовые отходы просто касаются каждого из нас», - констатирует он. Малеваный приводит четкие цифры: 12 млн тонн - столько мусора генерирует Украина ежегодно. «И, к сожалению, у нас захоранивается, по состоянию на прошлый год, порядка 96% всего генерируемого мусора», - отмечает гость программы.

Другой проблемой, говорит Малеваный, являются европейские отходы из зеленого и желтого списка опасности, которые, правда, в небольшом количестве, но все же завозят в Украину для утилизации.

«Отдельно мы можем говорить о такой проблеме в этой части, как медицинские отходы», - сообщает эксперт. Он добавляет, что это опасные отходы и из-за пандемии их количество выросло в разы в прошлом году. По словам Малеваного, это 2-10 килограммов отходов на одну койку в медицинском учреждении в сутки.

Итак, он делает вывод, что Украине пора перестать захоранивать отходы, ведь их можно утилизировать методом сжигания. «Ничего не захоранивается — это цель», - заключает эксперт.

Как сообщала Politeka, Малеваный назвал четыре главные проблемы экологии.

Также Politeka писала о том, что Малеваный объяснил, чьи интересы преследуют экологические законопроекты.



