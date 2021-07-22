В новой программе «Субъективно с Андреем Пелюховским» публичный деятель Андрей Пелюховский высказал свое мнение об отношении государства к своим пенсионерам.
«Украина аграрная страна и 70 миллионов тонн зерна мы производим в год. Так неужели наши пенсионеры не заслужили, чтобы каждый из них получал батон хлеба бесплатно? Ведь это те люди, которые нам дали жизнь и передали будущее в наши руки, так неужели мы не можем обеспечить и прокормить наше прошлое?», - сказал он.
Пелюховский считает, что наши пенсионеры достойные люди и многие из них прошли войну, голод, восстановление страны и переход от социализма в капиталистический строй. И это ужасно, уверен он, когда они вынуждены выживать на копейки.
«У меня есть знакомый, он инвалид второй группы и получает пенсию в размере 1 700 гривен, а пенсионеры получают в районе 2 000 - 2 500 гривен. Разве можно прожить на такие деньги? И такие темы во мне вызывают очень сильные эмоции. Это кощунство, когда власти говорят, что повышают пенсии, потому что моей теще повысили пенсию на сто гривен, а ее соседке, бывшей судье, повысили пенсию на 22 000 гривен. И где здесь справедливость?», - резюмировал он.
Напоминаем, Politeka сообщала со слов Завальнюк, что нашим чиновникам выгодней хоронить солидарную систему пенсий.
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Также ранее для Politeka Павловский рассказывал о преимуществах привилегированных категорий пенсионеров.