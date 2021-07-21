Почему президенты Украины и США до сих пор не встретились? На этот вопрос ответил политический эксперт Андрей Бодров в программе «Что дальше?» с Викторией Панченко на канале «Знай24».
Прежде всего гость программы отмечает, что Байден точно намерен встретиться с Зеленским. «В любом случае, о визите было заявлено», - подчеркивает он. То есть Бодров отвергает версию, что Байден просто не хочет видеться с Зеленским. Также он сомневается, что президент США так показывает свое недовольство из-за ситуации с Бурисмой и токсичности.
По мнению Бодрова, могут быть разные причины: неблагоприятные обстоятельства, другие встречи, в частности, с Меркель. «Может быть, пока должны сложиться звезды, пазлы», - иронизирует эксперт и добавляет, что встреча будет, но нужно определиться с повесткой дня.
Также он предполагает, что встреча президентов Украины и США состоится даже не в Белом Доме, а, например, на Генассамблее ООН. «Зеленскому нужно, чтобы его таки приняли. Чтобы его якобы выслушали. Чтобы он мог здесь, внутри, отчитаться. О том, что вот видите — я рукопожатен», - подчеркивает Бодров.
Попутно эксперт отмечает определенную непочтительность и «борзоту» со стороны Украины. Он объясняет, что, «борзея», Украина одновременно рассчитывает, что этого не заметят. «Америка должна нам обеспечить, даже не дать, не произнести, а обеспечить гарантии нашего дальнейшего транзитного статуса», - говорит гость программы.
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