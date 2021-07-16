Старший експерт Українського інституту майбутнього Ігор Попов в ефірі "Романенко Бесіди" з Юрієм Романенком розповів, які питання потрібно обговорювати президенту України Володимиру Зеленському з президентом США Джо Байденом.

Ігор Попов розповів, з яким порядком денним Володимир Зеленський повинен їхати до Джо Байдена.

"Україні їхати з ініціативами. Ініціативами по Донбасу. А як наша влада бачить в найближчі 5-10 років, що робити з Донбасом? Інакше нам скажуть, так, давайте завтра проводите вибори, будуйте федерацію. Ми не готові завтра насправді, у нас тут піде все шкереберть. Але треба їхати зі своїм планом. Звучить план "Б", окей, давайте тоді ми намалюємо план "Б", де буде написано, що ні, політична інтеграція на сьогодні — це ризики для внутрішньополітичної стабільності України", - сказав Попов.

Він зазначив, що там повинні бути зроблені акценти на гуманітарній сфері, економіці та безпеці.

Як повідомляла Politeka, Ялі заявив про зустріч із Зеленським, що дату зустрічі ми дізнаємося вже після візиту самої Меркель в Білий дім.

Також Politeka повідомляла, що Ялі попередив, чи варто Україні розраховувати на компенсацію за втрату коштів після запуску "Північного потоку".