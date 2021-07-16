Старший эксперт Украинского института будущего Игорь Попов в эфире “Романенко Беседы” с Юрием Романенко рассказал, какие вопросы нужно обсуждать президенту Украины Владимиру Зеленскому с президентом США Джо Байденом.

Игорь Попов рассказал, с какой повесткой Владимир Зеленский должен ехать к Джо Байдену.

“Украине ехать с инициативами. Инициативами по Донбассу. А как наша власть видит в ближайшие 5-10 лет, что делать с Донбассом? Иначе нам скажут, да, давайте завтра проводите выборы, стройте федерацию. Мы не готовы завтра, на самом деле, у нас тут пойдет все наперекосяк. Но надо ехать со своим планом. Звучит план “Б”, окей, давайте тогда мы нарисуем план “Б”, где будет написано, что нет, политическая интеграция на сегодня — это риски для внутренне-политической стабильности Украины”, - сказал Попов.

Он отметил, что там должны быть сделаны акценты на гуманитарной сфере, экономике и безопасности.

Как сообщала Politeka, Яли заявил о встрече с Зеленским, что дату встречи мы узнаем уже после визита самой Меркель в Белый дом.

Также Politeka сообщала, что Яли предупредил, стоит ли Украине рассчитывать на компенсацию за утрату средств после запуска “Северного потока”.