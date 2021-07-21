Начало аннексии Крыма было положено 12 февраля 1991 года, когда в Верховной Раде Украинской ССР был принят закон о восстановлении крымской автономии. Об этом в программе Евгения Рыбчинского «Ще не вмерла» заявил председатель Меджлиса крымскотатарского народа, президент Всемирного конгресса крымских татар Рефат Чубаров.

«Вопрос не в том, что ошибочно было восстановление автономии. Вопрос в том, что была восстановлена российская автономия», - указывает Чубаров.

«Мы очень часто говорим о том, что Крым имеет уникальную историю, это правда, - продолжает он. - Но собственную уникальную историю имеют все регионы Украины. Просто уникальность крымской истории заключается в том, что в течение долгих лет, почти три с половиной века, существовала государственность крымских татар, Крымское ханство. Оно было очень заметным государством на этом пространстве, и очень много различных форм взаимодействия, сосуществования, и особенно с украинскими государственными образованиями – это говорит об уникальности Крыма».

Чубаров отмечает: «Это в 2014 году Путин и другие российские политики заговорили об уникальности Крыма, мол, там есть какие-то «русские скрепы», которые они пришли искать на нашу землю. Эта крымская уникальность подтверждает то, что автономный статус Крыма должен быть в таком формате и в такой своей сущности, что он максимально укреплял бы украинское государство своим присутствием. Я сейчас не говорю какие-то фантастические вещи», - отмечает он.

Есть много государств в мире, где именно особый статус отдельных их территорий дает устойчивость этим государствам, и они существуют не десятилетиями, а веками с такими особенностями.

«Вот Крым должен быть таким: чтобы эта автономия, с одной стороны, максимально бы предоставляла возможности его развития, и одновременно бы утверждала государственные позиции Украины в этой автономии. Этого не было сделано», - констатирует Чубаров.

Напомним, Politeka сообщала, Кошулинский рассказал о замедленной бомбе, заложенной 30 лет назад в Беловежской пуще.

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