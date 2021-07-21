О чём может пойти разговор на встрече Владимира Зеленского и Джо Байдена? Своё мнение по этому поводу в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24» высказывает политический эксперт Андрей Бодров.

«Я думаю, переговоры Зеленского с Байденом будут не совсем такими, как с Ангелой Меркель. Меркель говорила: Минск – пожалуйста, формула Штайнмайера – пожалуйста, а всем остальным мы глубоко озабочены. А Байден скажет: мы всем озабочены, но Минск – пожалуйста. США тоже хотели бы поучаствовать в переговорном процессе. Байдену тоже нужны маленькие победы. Просто с точки зрения Штатов Минск должен быть реализован немного по-другому, с их участием. Тогда Байден сможет сказать: смотрите, в этом деле не было никакого прогресса, а пришла Америка – и он появился. Случилось чудо», - предполагает гость программы.

Однако, считает он, у французского лидера Эммануэля Макрона есть шанс после ухода Меркель стать главным в этом процессе.

«Но медийных, финансовых, силовых и прочих ресурсов для перехвата лидерства у Байдена больше, чем у Макрона. Но речь не обязательно идёт о расширении нормандской четвёрки – возможны какие-то челночные двусторонние переговоры. Они будут идти параллельно с Минским процессом. Впрочем, пока по этой линии ничего существенного для Украины не произошло», - говорит Андрей Бодров.

Как сообщает Politeka , ранее политолог Руслан Бизяев напоминал, что вопрос о вводе миротворцев на Донбасс обсуждался ещё в 2017 году.