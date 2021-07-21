Политический эксперт Андрей Бодров в эфире программы “Что дальше” с Викторией Панченко на канале “Знай24” рассказал, чем чревато присоединение Молдовы к Румынии для Украины.

“Майя Санду — у нас теперь триумфатор. Она такой, Зеленский №2. Который будет формировать себе большинство. Агрегировать все инструменты власти в своих руках. По мнению очень многих — это закончится присоединением к Румынии (Молдовы, — ред.)”, - сказал Андрей Бодров.

Он отметил, что для Украины это очень тяжелая ситуация, потому что тогда придется переопределяться в отношении Приднестровья.

“Пока воз еще ныне там. В прежней ситуации. Будем следить за руками игроков. Что будет делать Российская Федерация в этом отношении, как Молдова будет двигаться. Но готовиться к этому варианту однозначно надо. К варианту того, что Санду, движимая прорумынскими и пронатовскими, проевропейскими настроениями — все-таки предпримет попытки по разрядке ситуации в Приднестровье. Путем, скорее всего, хорватского сценария. Военной экспансии”, - добавил Бодров.

По его словам, это коснется и Украины, поскольку на Приднестровье живет несколько десятков тысяч украинцев.

“Будет ли Украина защищать интересы своих граждан — для меня этот вопрос повисает в воздухе”, - подчеркнул эксперт.

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