В своем блоге «Контрольный удар» политолог-международник Максим Яли выразил свое мнение относительно заявления Арестовича о «развороте на Восток» в случае игнорирования интересов Украины со стороны США. Также он предположил, какой будет реакция Вашингтона.

Как говорит эксперт, на пути партнерства с Китаем стоит финансовая, политическая и военная зависимость Украины от США в условиях агрессии РФ. «И опыт с «Мотор Сичью» в этом плане наглядный и свежий пример», - подчеркивает он.

В принципе, говорит Яли, государство может заинтересовать Китай своими ресурсами, но и здесь есть нюансы. «Украина, которая хоть и обладает серьезными природными ресурсами, особенно в сфере обеспечения продовольственной безопасности, и еще имеет остатки советского наследства в ВПК, но все-таки они несопоставимы с ресурсами России», - объясняет политолог и добавляет, что Пекин очень хорошо умеет считать.

Заявление же Арестовича, считает ведущий, Вашингтон будет рассматривать как банальный шантаж: не перезагружайте отношения с Россией и назовите дату визита президента Украины. «И вряд ли такая тактика сработает», - рассуждает он.

Яли объясняет, что не с ресурсами Украины ставить ультиматумы, это звучало бы угрожающе от, например, Путина. Эксперт добавляет, что Россия имеет гораздо больше ресурсов, а также второй ядерный потенциал в мире, сотрудничает с Китаем и уже 7 лет находится в конфронтации с Западом. То есть это, подчеркивает он, действительно важный партнер Китая, особенно если говорить о борьбе за лидерство в мире с Америкой.

Как сообщала Politeka, Яли объяснил, почему заявление Арестовича о Китае прозвучало именно сейчас .