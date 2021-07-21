Политолог Михаил Чаплыга в прямом эфире программы «Чаплыга отвечает» рассказал о статье Путина про украинцев. По его словам, она полностью сформирована из учений с советской школы.

«Это серьезный документ. Он будет изучаться военными – это доктрина. Есть ли в этой доктрине что-то, чего я не знал из советской школы? Всё, что я прочитал в доктрине Путина, это было в советской школе», - отметил Чаплыга.

По словам эксперта, статья Путина «Об историческом единстве русских и украинцев» была полностью написана,исходя из идеологии, которую преподавали в школах во времена Советского союза.

«Уже 30 лет мы живем в независимой Украине – уже 30 лет другой эпохи. Мы имеем право на свою собственную страну. Я не говорю, что мы должны быть враждебны к РФ, а РФ к нам, но у РФ свои интересы, а у нас свои. Я за то, чтобы искать компромиссы», - сказал Чаплыга.

Как отметил политолог, украинцы имеют право на свое государство со своими интересами. По словам эксперта, страна не должна строиться под предлогом против чего-то.

Как сообщала Politeka, Чаплыга рассказал о рисках сотрудничества с Британией.

Также Politeka публиковала слова Чаплыги, что каждый коренной народ мечтает о собственной государственности.