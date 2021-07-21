Какой должна быть реакция Украины на то, что пока ее не принимают в НАТО? На эту тему рассуждает политический эксперт Александр Мусиенко в программе «А как на самом деле?» с Мирославой Бобровской .

Как говорит гость программы, Украине следует наконец читать немного между строк. Это, подчеркивает он, прежде всего, касается международной политики. «Никто в НАТО не сказал, что Украина там не будет», - отмечает эксперт и добавляет, что это должен был быть официальный документ с четким отказом.

Но, говорит Мусиенко, таких громких заявлений никто в НАТО об Украине не делал. С другой стороны, подчеркивает он, делались другие заявления: «Там нет дат, там написано: “Украина будет”. А если читать между строк, там и далее пишется, какие реформы должны быть». Таким образом, эксперт констатирует, что для вступления в НАТО Украине прежде всего стоит все же провести необходимые реформы, а потом требовать четкого ответа.

Кроме этого, отмечает он, Украина сама не ставит четко свои требования. «Чуть ли не в каждом интервью: "Почему мы не в НАТО? Почему у нас нет оружия. Почему денег мало дают? Почему нет поддержки?"», - рассказывает Мусиенко. Вместо этого он ставит вопрос иначе: а за какой помощью обращалась сама Украина?

По мнению гостя программы, украинской власти нужно перестать давать громкие интервью об отсутствии материальной помощи, о таких вещах договариваются не тут в кабинетах, а с конкретными мировыми лидерами. «Для этого надо официально обратиться. Для этого надо встретиться с президентом США, обсудить эту тему», - объясняет он.

И последнее, что советует эксперт, это изменить неуместный резкий тон, оставить претензии, ведь дипломатические контакты налаживаются не так. «Самое главное что: это успокоиться, подходить нормально, прагматично, с холодной головой», - говорит он. Мусиенко объясняет, что прежде всего нужно понимать, как вообще строятся отношения на международной арене.

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