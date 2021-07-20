Політтехнолог Максим Карижський в ефірі "Романенко Бесіди" з Юрієм Романенком розповів, у чому проблема України в зовнішній політиці

"Проблема України в зовнішній політиці, на мій погляд, полягає в тому, що спочатку була вибудувана лінія на те, що спілкуватися треба з міжнародними організаціями та мета повинна бути — ось НАТО, Євросоюз. А двосторонні відносини — вони були на другому плані. А це все з ніг на голову ставить. Тому що як ти можеш вступити в НАТО, не маючи двосторонніх відносин з основними сильними гравцями НАТО", - сказав Максим Карижський.

Він зазначив, що Угода про асоціацію з Євросоюзом була хабарем від експрезидента Віктора Януковича для ЄС, в тому форматі, в якому він її бачив.

"Угода про Зону вільної торгівлі — це теж був хабар. Але європейці її так не мислили. Я не знаю, як вони її мислили, я розумію, що українська сторона її мислила так. Ось, ми вам підпишемо, а ви не лізьте до нас. Ми, в обмін на це, будемо самі займатися своїми внутрішніми справами. Тобто, це така ширма. Іноземці це, звичайно, розуміють. Чим служить зовнішня політика в Україні. Вона їй служить ширмою внутрішніх процесів. І не тільки Україна так себе веде", - додав політтехнолог.

Як повідомляла Politeka, Умланд зазначив, що Китай, напевно, одна з найбільших головоломок для української зовнішньої політики.

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