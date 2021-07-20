Политтехнолог Максим Карижский в эфире "Романенко Беседы" с Юрием Романенко рассказал, в чем проблема Украины во внешней политике

"Проблема Украины во внешней политике, на мой взгляд, заключается в том, что изначально была выстроена линия на то, что общаться надо с международными организациями и цель должна быть — вот НАТО, Евросоюз. А двусторонние отношения — они были на втором плане. А это все с ног на голову ставит. Потому что как ты можешь вступить в НАТО, не имея двусторонних отношений с основными сильными игроками НАТО", - сказал Максим Карижский.

Он отметил, что соглашение об ассоциации с Евросоюзом было взяткой от экс-президента Виктора Януковича для ЕС, в том формате, в котором он ее видел.

“Соглашение о Зоне свободной торговли — это тоже была взятка. Но европейцы ее так не мыслили. Я не знаю, как они ее мыслили, я понимаю, что украинская сторона ее мыслила так. Вот, мы вам подпишем, а вы не лезьте к нам. Мы, в обмен за это, будем сами заниматься своими внутренними делами. То есть, это такая ширма. Иностранцы это, конечно, понимают. Чем служит внешняя политика в Украине. Она ей служит ширмой внутренних процессов. И не только Украина так себя ведет”, - добавил политтехнолог.

Как сообщала Politeka, Умланд отметил, что Китай, наверное, одна из наибольших головоломок для украинской внешней политики.

Также Politeka сообщала, что Решмедилова заявила о власти, что одновременно со всеми воевать невозможно, поэтому нужно определиться, кто твои ключевые оппоненты.