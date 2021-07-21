Политолог-международник Максим Яли в новом выпуске программы «Контрольный удар» заявил, что заявления Арестовича о возможном геополитическом развороте Украины в сторону главного соперника США за мировое лидерство прозвучали именно сейчас не случайно.

«Менее чем через неделю после неудачного визита Зеленского в Берлин, во время которого, как я и предполагал, ему и была озвучена позиция Германии, США и Франции о негласных договоренностях с Путиным по урегулированию конфликта на Донбассе», - заявил политолог.

По словам Яли, позицию кратко можно сформулировать так: «Сперва Украина реализовывает политическую часть Минска-2, включая поправки в Конституцию. А затем… А затем посмотрим».

«Аппетит ведь, как известно, приходит во время еды. А Путин, безусловно, хищник, а не вегетарианец, как его западные партнеры», - считает он.

Яли добавляет, что прекрасно это уже успел понять и сам Зеленский.

«Но уже после того, как заглянул Путину в глаза в Париже на саммите «Нормандской четверки». Только души там, судя по всему, так и не увидел. А перед этим узнал во время протестов под стенами своего офиса о том, что его ожидает, если он эту самую формулу имени немецкого президента впихнет в украинское законодательство. Вместе с ОРДЛО при сохранении там российских войск под видом народной милиции. Тем более сейчас, когда Авакова ему сместить наконец-то удалось», - уверен он.

Неслучайно, по словам Яли, Арахамия заявил, что едва не главной задачей Монастырского на посту главы МВД будет передача из-под своего контроля Национальной гвардии и Погранслужбы.

«При Авакове, несмотря на все попытки, провернуть этот трюк не удавалось. Это и есть одна из главных причин его добровольно-принудительной отставки», - резюмировал Яли.

Ранее Politeka сообщала, что Яли рассказал, стоит ли Украине рассчитывать на компенсацию за утрату средств после запуска «Северного потока».

Напомним, для Politeka Яли назвал главную цель статьи Путина про «один народ».