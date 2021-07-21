Политический эксперт Александр Мусиенко в эфире программы “А как на самом деле" с Мирославой Бобровской рассказал, почему Путин именно сейчас написал статью об Украине.

“Я думаю, это часть информационно-психологической операции, в которой мы живем уже некоторый отрезок времени. Война — это же ответвление этой операции. Вообще, я так понимаю, что вдохновитель этого всего материала… Это Владислав Сурков. Это его стиль, это его политический курс, который он себе видит относительно Украины”, - сказал Александр Мусиенко.

Он отметил, что, по мнению Суркова — “Украины, как государства, нет, и она напоминает попрошайку, от которой все скоро устанут, и она попросится к России”.

“Буквально месяц прошел и выходит статья, где написано: что мы единый народ, как это нам жить раздельно, как это вы можете избирать другой внешнеполитический вектор или курс. Ну как же, тут же Россия, в любом случае — мы вас ждем… Говоря об этой информационно-психологической операции, зачем это: Путин пишет статью, он хочет понравиться. Он говорит, у вас олигархи, у вас задолженность внешняя, у вас несправедливость, у вас тарифы, у вас потребление электроэнергии упало… Ну а мы в России всегда готовы исправить”, - добавил Мусиенко.

По его словам, создается впечатление, что в России за это время произошел большой рост, но это не так. При этом, в Украине продвигается дискурс, что Украину не ждут ни в ЕС, ни в НАТО, что является на руку России.

“Это же даже не речь о том, чтобы разорвать какое-то сотрудничество. На первом этапе — создать в обществе апатию. Чтобы общество засомневалось, так, а может действительно, зачем нам ЕС? Зачем нам НАТО?”, - подчеркнул эксперт.

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