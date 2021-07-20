На День Независимости Украины существует угроза еще одной аннексии со стороны РФ. Об этом предупредил политический эксперт Олег Постернак в программе «Что дальше?» с Викторией Панченко на канале «Знай24».
Постернак обращает внимание на то, что в своей статье Путин вспоминает остров Змеиный, и считает, что это совсем не случайно. Он отмечает, что украинских пограничников там мало, а размещение в 35 километрах от дельты Дуная дает стратегически важный выход к портам Бессарабии.
Таким образом, эксперт предупреждает о возможной масштабной военной провокации еще и на День Независимости Украины. Чтобы не быть голословным, он объясняет, что в российской пропаганде всегда речь шла о Крыме, Донбассе, юге Бессарабии, в 1939 году о Западной Украине. «То есть калейдоскоп украинских территорий, который будто бы собирала Россия в единую Украинскую Советскую Республику. А остров Змеиный как бы исключался. А тут вдруг он вспоминается», - подчеркивает Постернак.
По его словам, этой провокацией Путин и подтвердит свою статью, вернув России будто бы ее исконные земли, и унизит Украину. При этом эксперт добавляет, что вряд ли агрессия выйдет за пределы острова, им все и может ограничиться и дальше обострений не будет. Но он акцентирует внимание на том, что украинские спецслужбы вполне могут сыграть на опережение и просчитать все сценарии развития событий.
Попутно Постернак отмечает, что сейчас Путин имеет идеальный момент и возможность показать свою силу перед выборами в Думу. «Естественно, это консервирование для внутреннего контекста, и демонстрация величия Путина и его правящей партии «Единая Россия», - констатирует он.
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Как сообщала Politeka, Яли заявил, что статья Путина - вероятное предупреждение об эскалации на Донбассе.
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