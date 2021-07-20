Футуролог Алексей Толкачев в своем блоге «Толчок» рассказал, почему нам необходимо лечить коллективную психологическую травму, которая досталась нам после СССР, чтобы прекратить чрезмерное потребительство в Украине.

Он рассказал, что в Украине везде царят оральные потребительские ценности, которые выражаются в чрезмерном потребительстве. По словам футуролога, наша зацикленность на материальном появилась из-за психологической травмированности.

«Советская эпоха травмировала десятки миллионов людей. Дефицит продуктов, шпроты – по праздникам, тесные хрущёвки с заваленными балконами, однообразная одежда от советского легпрома, примитивные дома отдыха, убогий транспорт. Джинсы были роскошью, японский магнитофон – недостижимой мечтой, что такое Мерседес – многие даже не знали», - говорит Толкачев.

С перестройкой в СССР, отметил футуролог, многие заглянули за черту и поняли, что можно жить иначе: дорого, богато, только были бы деньги. Тогда, по его словам, деньги стали мерилом всего, не интеллект, начитанность, мечты или деятельность, а лишь деньги. Поэтому, говорит Толкачев, все набросились пилить страну, чтобы построить себе дома, купить машины, обеспечить богатую жизнь и дать элитное будущее детям.

«Наше общество глубоко травмировано дефицитом и советской нищетой. Поэтому, сменяя одних зажравшихся паразитов во власти, мы приводим из народа в высокие кабинеты других таких же голодных и травмированных людей. И они, уже в свою очередь, начинают с высоких постов потреблять ресурсы, бюджеты и всю страну, чтобы заглушить и насытить свой голод. Травмированы практически все. Поэтому в Украине, преимущественно, доминируют потребительские и материальные ценности. Поэтому не реформы и законы могут спасти Украину, а коллективная психотерапия, исцеление травмы», - уверен Толкачев.

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