Украина должна сама защищать свой суверенитет, вместо этого она решила сбросить ответственность на других. Так сказал политтехнолог Максим Карижский в программе Юрия Романенко «Романенко . Беседы».

Карижский сразу отмечает, что конфликт с Россией придется решать или мирным путем, то есть договариваться, или военным. «Воевать — это всегда неизвестно чем война закончится. А чтобы договариваться успешно — это тоже сложно», - говорит эксперт. Но он подчеркивает, что Кремль имеет конкретные посягательства на суверенитет Украины, а потому третьего не дано.

По мнению политтехнолога, Зеленский, хоть и выбрал риторику мира и готов договариваться, допустил ошибку. «Оказывается, что надо иметь свою версию общего с Россией будущего, возможно. Чтобы договориться с Россией, а не воевать», - рассуждает он.

По мнению Карижского, Украина изначально неправильно себя повела в конфликте с Россией. «Люди, занимающиеся внешней политикой, сыграли очень злую шутку. Когда переложили фактически ответственность за украинский суверенитет, и за состояние дел в Украине, на третью страну», - объясняет политтехнолог.

Эксперт добавляет, что здесь не так важно, на кого государство перекладывает свои проблемы, как то, что оно не решает их самостоятельно. Теперь, отмечает он, Украина осталась один на один с этим.

Как сообщала Politeka, Карижский рассказал, в чем проблема Украины во внешней политике .