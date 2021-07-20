Политолог Вадим Карасёв в своём блоге рассказал, может ли Украина двигаться сразу в нескольких политических векторах. По его словам, для этого надо иметь достаточный ресурс.

«Всегда надо иметь расчёт – если вы хотите серьезно заняться многовекторностью и уйти с западного вектора и играть в китайский вектор и американский, то мы должны понимать: ноги у нас не разорвутся?», - отметил Карасёв.

По словам эксперта, правительство, если хочет попробовать получить лояльность со стороны всех возможных партнеров, должно быть уверено в том, что мы не потеряем уже имеющиеся отношения с другими партнерами, потому что тогда есть шанс остаться с самим собой.

«Надо всегда иметь ресурс для такой биполярности. Тем более между Штатами и Китаем новая холодная война. У нас не будет больших возможностей, чтобы играть на противоречиях между США и Китаем. Кто мы такие, чтобы играть на противоречиях?», - сказал Карасёв.

Как отметил политолог, украинская сторона для того, чтобы манипулировать партнерами, должна иметь серьезный политический ресурс и быть уверенной в том, что в случае отказа нас поддерживать мы сами себя сможем обеспечить.

Как сообщала Politeka, Карасёв рассказал, как «интегрировать Украину в Запад».

Также Politeka публиковала слова Карасёва, что сегодня Евразия становится основным полем экономической конкуренции.



