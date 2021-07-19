Кандидат биологических наук Ольга Маслова в эфире программы “Что дальше” с Викторией Панченко на канале “Знай24” рассказала, почему некоторые люди не хотят прививаться от COVID-19.

Ольга Маслова рассказала, в чем проблема с вакцинацией от COVID-19.

"В недостаточном информировании людей не только о самой вакцине, вакцинах точнее, против COVID-19. А в недостаточном понимании, как вообще работает эта вся биология. И в том, как функционирует живое в целом. Здесь проблема значительно глубже, чем только пандемия. Потому что пандемия только вскрыла, помогла увидеть какие-то болевые точки в развитии общества", - сказала Маслова.

Она отметила, что, по мнению специалистов — подобная пандемия могла возникнуть в любой момент, и человечеству просто везло определенный период времени, что они не появлялись.

"Дальше может появляться еще больше и больше таких “зараз". И это вполне логично с точки зрения эволюции, развития природы и так далее. Мы жили в таком уютном мирке, где у нас все было комфортно, где у нас уже были большинство болезней преодолены. Где у нас, благодаря вакцинации успешной, выросло поколение антивакцинаторов. Потому что оно могло себе позволить говорить о том, что можно от чего-то не прививаться. Хотя могло бы, грубо говоря, вымереть еще раньше", - добавила Ольга Маслова.

По ее словам, раньше в семьях рождалось по 20 детей, из которых вырастало 3-5. И это считалось нормой.

"Мы живем в лучшее из возможных времен. До этого реально было хуже в плане медицины, и в плане долголетия. Как говорится — до этого раньше человек без вмешательства медицины жил долго и счастливо все свои 35 лет... Мы сейчас должны работать с тем, что есть. Мы не можем сейчас взмахнуть палочкой и получить вполне образованную нацию, которая знает биологию хотя бы на уровне школьной программы", - подчеркнула Маслова.

Как сообщала Politeka, Балашов рассказал, почему люди не хотят вакцинироваться.

Также Politeka сообщала, что Матковский отметил, что если есть возможность, то прививки лучше делать перед выходными днями.