Про підготовку до щеплення від COVID-19 розповів заслужений лікар України, лікар інфекціоніст Ігор Матковський журналістці Любові Завальнюк у програмі «Суть подій» на YouTube.

«До вакцинації треба відноситись вкрай серйозно, як до отримання паспорту. Перед вакцинацією людина має чітко знати, що протягом двох днів у неї не було ніяких ознак захворювання, а саме: нежить, одноразове підняття температури, будь-яких розладів кишківника та інше. Людина має для себе чітко зафіксувати й вірно відповісти на ті запитання, які їй буде ставити лікар під час щеплення», - підкреслив він.

Матковський розповів, що він би порадив обов’язково до моменту щеплення зробити загальний розгорнутий аналіз крові з формулою та тромбоцитами. Для того, повідомив він, щоб убезпечити себе від якихось несподіванок, які можуть виявитися при банальній здачі крові.

«Звичайно, перед щепленням від COVID-19 треба гарно відпочити, тому що ми розуміємо, що щеплення є трохи навантаженням для організму. Від потрапляння чужого білку та навантаження щодо імунної відповіді, тобто організм буде працювати більш інтенсивно ніж у звичайні дні. І якщо є можливість, щеплення краще робити перед вихідними днями, це був би ідеальний варіант, або у відпустці, щоб дати собі більше відпочинку», - резюмував він.

Нагадуємо, Politeka повідомляла зі слів Завальнюк, що близько 30% українців на даний момент не виконали умови щодо стажу.

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