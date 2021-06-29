О подготовке к прививке от COVID-19 рассказал заслуженный врач Украины, врач инфекционист Игорь Матковский журналистке Любови Завальнюк в программе «Суть событий» на YouTube.

«К вакцинации надо относиться очень серьезно, как к получению паспорта. Перед вакцинацией человек должен четко знать, что в течение двух дней у него не было никаких признаков заболевания, а именно: насморк, однократное повышение температуры, любых расстройств кишечника и др. Человек должен для себя четко зафиксировать и верно ответить на те вопросы, которые ему будет задавать врач во время прививки», - подчеркнул он.

Матковский рассказал, что он бы посоветовал обязательно до момента прививки сделать общий развернутый анализ крови с формулой и тромбоцитами. Для того, сообщил он, чтобы обезопасить себя от каких-то неожиданностей, которые могут проявиться при банальной сдаче крови.

«Обычно перед прививкой от COVID-19 нужно хорошо отдохнуть, потому что мы понимаем, что прививки являются немного нагрузкой для организма. От попадания чужого белка и нагрузки для иммунного ответа, то есть организм будет работать более интенсивно чем в обычные дни. И если есть возможность, прививки лучше делать перед выходными днями, это был бы идеальный вариант, или в отпуске, чтобы дать себе больше отдыха», - резюмировал он.

Напоминаем, Politeka сообщала по словам Завальнюк, что около 30% украинцев на данный момент не выполнили условия по стажу.

Также ранее Толкачев рассказал, что квалифицированных специалистов в Украине становится все меньше.