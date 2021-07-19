В чём настоящая причина отставки Арсена Авакова с поста министра внутренних дел? Своё мнение об этом в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24» высказывает политик и общественный деятель Николай Томенко.

«Зеленский не был готов открывать ещё один фронт – против Авакова. Но ключевая причина другая. Все думают, что Аваков переживает из-за расследования дела об убийстве Шеремета. Но на самом деле всё очень просто. Я знаю человека, который учил Порошенко, как остаться на два срока, а теперь учит этому Зеленского. Точно так же консультировали и Саакашвили, и «грузинскую команду». Считается, что для того, чтобы быть президентом два срока, нужно быть более богатыми и более медийными, чем олигархи. Нужно иметь свои силовые структуры и контролировать правоохранительные органы. В этом случае ты никогда не проиграешь», - рассказывает политик.

Однако, по его мнению, такие рекомендации применимы не в каждой стране.

«Те правила, которые работают в небольшой стране наподобие Грузии, не всегда действуют в Украине. В своё время Саакашвили приехал сюда со своей командой и своими методами, но Украина – это всё-таки другая страна», - говорит Николай Томенко.

Как сообщает Politeka, нардеп Антон Поляков отметил, что Арсен Аваков ушёл с должности, но не из политики.

Также Politeka сообщила, что, по мнению политолога Руслана Бизяева, Денис Монастырский может остаться во главе МВД от трёх до четырёх месяцев.



