В наблюдательных советах должны быть эксперты, которых с Украиной связывает непосредственное сотрудничество в определенной сфере. Так сказал экономист Юрий Атаманюк в своем блоге, критикуя кадровую политику в наблюдательных советах.

По мнению Атаманюка, присутствие западных представителей в наблюдательных советах украинских государственных предприятий не слишком положительно влияет на их эффективность. Наоборот, говорит он, деятельность наблюдательных советов бессмысленна.

Тем не менее, подчеркивает эксперт, это проявление влияния Запада на Украину: происходят изменения в законодательстве, а зарплаты представителям наблюдательных советов ограничить не разрешили. «Завели туда иностранцев, которые рассказывают под соусом эффективного корпоративного управления», - возмущается он.

Экономист считает, что те люди, которые сейчас находятся в наблюдательных советах, вообще там быть не должны, учитывая несоответствие компетенции должности. «Если бы в наблюдательный совет «Укрзализныци» вошёл бы ушедший на пенсию предыдущий руководитель, ректор Транспортного университета или директор завода «Hyundai» в Южной Корее, то это было бы всем понятно, и у всех был бы коммуникативный общий интерес», - рассуждает он. Итак, Атаманюк советует брать в наблюдательные советы экспертов, имеющих прямую связь с направлением деятельности предприятия.

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