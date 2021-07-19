Насколько законной является ситуация, когда государственный или частный исполнитель требует у банка предоставить информацию о количестве средств клиентов или об их счетах, а банк соглашается? На этот вопрос ответил адвокат Владислав Скирда в программе «Юристы отвечают».

Гость программы сообщает, что в банковской системе произошли определенные изменения, в частности, это касается банковской тайны. Он рассказывает, что с 6 июля 2021 года можно взыскивать задолженность прямо с банковской карты, если, конечно, открыто исполнительное производство.

Скирда добавляет, что сегодня банк может предоставить исполнителю всю необходимую информацию о должнике, в частности, говорится о номере счета или количестве денег на нем - это не будет раскрытием банковской тайны.

По словам адвоката, когда-то банки могли использовать это в рекламе: мол, клиенты могут не переживать, вся информация о них - конфиденциальна, но теперь это не сработает. «То, что раньше считалось банковской тайной, и на что банки могли ссылаться на это, когда к ним обращался исполнитель по поводу открытых счетов и количеству денег, исключили, если не ошибаюсь в 2019-2020 году», - заключает Скирда.

Как отмечает эксперт, эти исключения предусматривали в перспективе введение и полноценную работу автоматизированной системы долговых взысканий со счетов. «Даже на данный момент банки все-таки дорожат этим аспектом, и к системе автоматизированного ареста присоединились всего 7 банков из всего количества», - сообщает Скирда. По его словам, остальные 44 банка всячески оттягивают введение этих изменений, но этот момент наступит.

Как сообщала Politeka, Скирда рассказал, как дефицит средств на почту в судах может повлиять на механизм защиты прав должника.

Также Politeka писала о том, что Скирда прокомментировал продолжительность рассмотрения судебных дел.



