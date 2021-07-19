Политик и общественный деятель Николай Томенко в эфире программы “Что дальше” с Викторией Панченко на канале “Знай24” рассказал, чем дальше займется Арсен Аваков.

"Он как бы остается в команде Зеленского. Во всяком случае, команда Зеленского в этом убеждена. В силу различных обстоятельств. Возможно, в силу того, что он много сделал шагов, которые при войне с действующей властью так же могут быть достаточно резонансными", - сказал Николай Томенко.

Он отметил, что Арсен Аваков прагматичный человек, и ему нет смысла менять партию.

"Смысл ему идти в партию Яценюка, которая не преодолеет барьер? Или даже помогать еще кому-то. Например, Турчинову с Порошенко, если он Порошенко не воспринимает? Хотя, с Турчиновым в хороших отношениях всегда был. Или с Тимошенко, условно говоря. Ибо "Батькивщына" не голосовала. Даже 3 человека против проголосовали. Ему выгоднее работать с действующей властью пока. И все его окружение будто выполняет определенные договоренности неписаные... Он остается в команде президента. Какая должность? Будет помогать президенту. И риторика очень позитивистская в окружении Зеленского об Авакове. И у окружения Авакова позитивистская о Зеленском", - добавил Томенко.

Как сообщала Politeka, Поляков заявил об Авакове, что такие фигуры из политики в ряды пенсионеров не идут — это 100% факт.

Также Politeka сообщала, что Бизяев отметил, что Денис Монастырский может проработать министром около 3-4 месяцев.



