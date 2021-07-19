В чем заключается суть и разница Декларации о суверенитете Украины и Акта о провозглашении независимости? На этот вопрос ответил политолог Руслан Бортник в своем блоге.

Как напоминает ведущий, Верховный совет УССР принял Декларацию о государственном суверенитете Украины 16 июля 1990 года. Акт о провозглашении независимости, отмечает эксперт, приняли годом позже. «Это другого уровня на самом деле документ, и я бы сказал, что Акт о независимости Украины не выгодно отличается от Декларации о государственном суверенитете», - отмечает Бортник.

Прежде всего он обращает внимание на время и условия принятия обоих документов: если Декларацию вдумчиво разрабатывали в течение нескольких месяцев, чтобы заложить основы украинской государственности, то Акт приняли во времена распада Советского Союза.

Далее Бортник объясняет, чем отличаются эти документы в своем содержании. Он утверждает, что Декларация заложила основу Конституции. «Акт упирается в Декларацию, а Конституция уже упирается к Акту о независимости», - говорит он. По словам эксперта, Декларация уже содержала в себе, по сути, все необходимые принципы и условия, которые должны быть в общественном договоре между властью и народом. «Акт о независимости больше напоминает политический инстинкт, в отличие от Декларации о суверенитете, которая действительно является широкой платформой», - рассуждает он.

Итак, заключает политолог, именно на принципах Декларации о государственном суверенитете Украины можно развить государство. Попутно Бортник добавляет, что это подойдет как украинцам, так и остальному миру.

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