Відволікаючи увагу громадськості від справжніх проблем, владі вдається залишатися на своєму місці, продовжувати свою політику і ні під кого не підлаштовуватись. Детальніше про цю стратегію розповів політолог Руслан Бортник у своєму блозі.
Як каже ведучий, влада неодноразово переводить увагу суспільства з чогось важливого на відверті дрібниці. «Суспільство повинно бути зайнятим», - констатує він. Бортник пояснює, що ця стратегія є базою для здійснення соціального контролю.
Тобто, пояснює він, еліти заповнюють інформаційний простір громадськості незначною інформацією, але реальні проблеми від цього нікуди не зникають. «Постійно відволікаєте громадян від важливих соціальних проблем, тримаючи їх в полоні питань, які не мають реального значення», - каже політолог.
Він зауважує, що реалізацію цієї стратегії можна спостерігати й в Україні: громадяни перебувають буквально в полоні інформаційного непотребу, за яким не бачать реальності. Зокрема в Україні, каже експерт, так маніпулюють темами мови, патріотизму та гуманітарної політики. «Як тільки глибоко залізуть в наші кишені – обов'язково побачите мовний скандал», - підкреслює він.
Натомість люди, зазначає Бортник, вже не мають змоги щось дізнатися з наукової, економічної, психологічної чи кібернетичної сфери, їхня увага повністю сфокусована на іншому.
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