Отвлекая внимание общественности от настоящих проблем, власти удается оставаться на своем месте, продолжать свою политику и ни под кого не подстраиваться. Подробнее об этой стратегии рассказал политолог Руслан Бортник в своем блоге.

Как говорит ведущий, власть неоднократно переводит внимание общества с чего-то важного на откровенные мелочи. «Общество должно быть занятым», - констатирует он. Бортник объясняет, что эта стратегия является базой для осуществления общественного контроля.

То есть, объясняет он, элиты заполняют информационное пространство общественности незначительной информацией, но реальные проблемы от этого никуда не исчезают. «Постоянно отвлекаете граждан от важных социальных проблем, держа их в плену вопросов, не имеющих реального значения», - говорит политолог.

Он отмечает, что реализацию этой стратегии можно наблюдать и в Украине: граждане находятся буквально в плену информационного хлама, за которым не видят реальности. В частности в Украине, говорит эксперт, так манипулируют темами языка, патриотизма и гуманитарной политики. «Как только глубоко залезут в наши карманы – обязательно увидите языковый скандал», - подчеркивает он.

Однако люди, отмечает Бортник, уже не имеют возможности что-то узнать из научной, экономической, психологической или кибернетической сферы, их внимание полностью сфокусировано на другом.

Как сообщала Politeka, Бортник рассказал о методе усиления чувства вины.

Также Politeka писала о том, что Бортник прокомментировал задачи Зеленского, которые ему дал Блинкен.