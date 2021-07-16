Публикацию статьи президента России об «одном народе» громко назвали событием и отметили, что она прямо касается сегодняшних событий в Украине. Свое мнение по этому поводу высказал политолог-международник Максим Яли в своей программе «Контрольный удар».

Политолог напоминает, что все, сказанное в статье президента РФ, звучит уже в течение 7 лет в пропаганде, в частности, эти тезисы используют Киселев, Соловьев и другие. «Что касается содержания статьи, то на самом деле ничего нового в ней Путин не сказал», - констатирует он.

Также Яли решает не тратить время на обсуждение исторических неточностей и несоответствий, вместо этого он останавливается на языке. «Самое забавное, что, выложив перевод статьи на украинском, тем самым Путин сам обнулил главный посыл статьи про «один народ», - утверждает эксперт. В то же время он замечает, что над этим размышляли и в соцсетях, но никто так и не докопался до сути, ведь Кремль так или иначе сделал перевод, хотя и прогнозировал реакцию общества.

Кроме языка, говорит он, интересным есть время публикации статьи. «Почему именно сейчас? А не в 2014-15 гг., во время пика информационных баталий и «горячей» фазы войны, а именно после встречи с Байденом в Женеве?», - справедливо спрашивает Яли.

По его мнению, дело во встрече Путина с Байденом в Женеве: очевидно, там президент РФ получил некий психологический подъем и только через 7 лет решил перейти к активным действиям. В то же время политолог отмечает, что статью опубликовали только после визита Зеленского в Берлин, что тоже не случайно.

Попутно Яли отмечает, что свое несогласие встретиться с Зеленским Путин объясняет бессмысленностью встречи, поскольку Украиной руководят извне. И сейчас, заключает он, президент РФ сам начал войну с Украиной, пытаясь вернуть себе земли бывшей Российской империи.

Как сообщала Politeka, Яли назвал главную цель статьи Путина об «одном народе».

Также Politeka писала о том, что Бизяев назвал статью Путина ультиматумом всему Западу.