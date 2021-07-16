Дата визита президента Зеленского в Вашингтон и требование Меркель ввести «формулу Штайнмайера» - обо всем этом политолог Максим Яли рассказал в своей программе «Контрольный удар».

Ведущий напоминает, что Меркель настаивает на внедрении «формулы Штайнмайера» в законодательство Украины. Но сам он считает ее некорректной: в таком случае администрации останутся под контролем оккупационных войск.

«Превратившись, таким образом, в пустую формальность по их легитимации и без соблюдения стандартов ОБСЕ, участия всех украинских партий, свободного доступа СМИ и наблюдателей на избирательные участки», - констатирует политолог. То есть, говорит он, об объективных выборах в ОРДЛО речь не идет.

Также Яли отмечает, что о дате встречи Зеленского с Байденом пока не будет известно. Он объясняет, что сначала канцлер Германии должен рассказать президенту США о позиции Украины относительно урегулирования конфликта на востоке страны. То есть, подчеркивает эксперт, рассказать о ее встрече с Зеленским в Берлине, а потом уже можно будет говорить о визите в Вашингтон. «Скорее всего, окончательную дату встречи мы узнаем уже после визита самой Меркель в Белый дом», - констатирует Яли.

Как сообщала Politeka, Яли рассказал о приезде Зеленского в Берлин.

Также Politeka писала о том, что Яли назвал главную цель статьи Путина про «один народ».