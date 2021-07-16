Политолог Максим Яли в собственной программе «Контрольный удар» рассказал, что значит для Украины отставка Авакова. По его словам, Аваков – крайне токсичная персона в представлении Путина.

«На первый взгляд решение абсолютно неожиданное. Ведь еще совсем недавно весной Аваков активно раздавал интервью, в которых явно проявлялись его премьерские амбиции. Конечно, это не могло нравиться ни Зеленскому, ни главе его Офиса Ермаку, который давно уже сконцентрировал в своих руках большую часть рычагов власти. Поэтому конфликт был неизбежен изначально», - отметил Яли.

По словам Яли, Аваков как ключевая политическая фигура не мог просто так добровольно покинуть пост, тем более имея такие сильные позиции во всех сферах и высокий антирейтинг. Далее политолог обратил внимания на важные обстоятельства этого решения.

«Во-первых, лето – штиль политического сезона. И ничто не предвещало бури. Во-вторых, никаких протестов с требованием его отставки сейчас нет и сенсационных опровержений по «делу Шеремета», которое могло бы стать причиной его отставки. В-третьих, ни о каких намерениях уходить ввиду «усталости» и «выгорания» он тоже не объявлял. Тем более на фоне многочисленных интервью весной и явных премьерских амбиций», - сказал Яли.

Как отметил политолог, Аваков лично стоял за созданием добровольческих батальонов, включая «Азов». По мнению эксперта, он и сейчас на самом деле контролирует «улицу». Также, по словам Яли, Аваков для Путина крайне токсичная фигура, которая не дала победить «русской весне» в Харькове весной 2014 года.

«Добровольная отставка может свидетельствовать о том, что осенью Украину ждут глобальные потрясения после попытки Зеленского под давлением Запада воплотить политическую часть Минских соглашений», - сказал Яли.

Как отмечала Politeka, Яли назвал главную цель статьи Путина про «один народ» .