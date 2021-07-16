Политолог Максим Яли в собственной программе «Контрольный удар» рассказал о приезде Зеленского в Берлин. По его словам, эта встреча закончилась ничем.

«Зеленский по итогам встречи заявил, что он согласился на кластеры по реализации Минских соглашений, предложенных Берлином и согласованных с Францией. Дело осталось только за Россией. Но она не соглашается на согласованный тремя участниками Нормандского формата вариант и настаивает на своем варианте», - отметил Яли.

По словам Яли, Москва настаивает на выполнении политических пунктов Минска-2, а затем уже пунктов безопасности. Как отметил эскперт, в «Комплексе мер по их выполнению» все прописано с точностью да наоборот и с момента их подписания в феврале 2015 года даже первый пункт о всеобъемлющем прекращении огня за все шесть с половиной лет практически не соблюдался.

«Подводя итоги вояжа Зеленского в Берлин, отмечу, что никаких практических итогов он не принес. Ни о какой компенсации Украине за утрату средств от транзита российского газа после запуска «Северного потока -2» договориться ему в Берлине не удалось. По крайней мере, пока. И это неудивительно. Эти вопросы тесно связаны немецкой стороной с реализацией политической части Минских соглашений», - подчеркнул Яли.

Как отметил эксперт, встреча Зеленского с Меркель завершилась ничем. По словам Яли, канцлер Германии кулуарно изложила позицию США по Минску-2 и суть возможных договоренностей Байдена с Путиным в Женеве и теперь Зеленский точно знает, что от него хотят услышать в Вашингтоне и каких шагов по реализации Минских соглашений ожидают.

Как отмечала Politeka , Яли назвал главную цель статьи Путина про «один народ».