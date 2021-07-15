Журналист, сценарист и режиссер Семён Случевский в программе Руслана Бизяева «Культ личности» рассказал о сборной Испании. По его словам, это сейчас очень перспективная команда.

«Команда, которая для меня была первой в сенсационно-позитивном смысле – это Испания. Даже не Италия. Луис Энрике замечательный тренер – он выстраивает совершенно новую команду Испании, одну из самых молодых», - отметил Случевский.

По словам эксперта, Испания сейчас очень перспективная команда. Как отметил Случевский, сборная Испании немного поменяла свой стиль игры, отдалившись от привычной им «тики-таки».

«Может уже нет таких великих звезд, как лет 10-12 назад: Хави, Иньеста и так далее – великая полузащита, где и нападение не нужно было. У меня сердце разрывалось, когда был матч Испании и Италии: я то болел уже за Италию, но я не мог пожелать Испании зла», - подчеркнул эксперт.

Как отметил Случевский, Испания очень перспективная команда, потому что тренер её формирует из нового поколения футболистов.

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