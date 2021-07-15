В программе Мирославы Бобровской «А как на самом деле?» Валерия Лутковская пояснила, что в работе уполномоченного Верховной Рады по правам человека труднее всего.
Экс-уполномоченная по правам человека отмечает, что не всегда удается освободить всех пленных быстро. «Хоть мы и договариваемся об одномоментном освобождении «всех на всех», но в результате получается «всех подтвержденных на всех подтвержденных», - говорит она и добавляет, что это подтверждение не дают сразу.
Чтобы не быть голословной, Лутковская приводит пример, как это бывало: она могла знать точный номер камеры пленного, но другая сторона не подтверждала его пребывания под стражей. В таком случае, говорит она, омбудсмен беспомощен, но это трудно объяснить родственникам пленных.
Эксперт рассказывает, что омбудсмену постоянно приходиться слушать просьбы людей освободить их родственников. Вот это общение и отношение к людям, говорит она, и было самым тяжелым в ее работе. «Это очень сложно, это очень сильное психологическое давление, которое очень тяжело выдержать», - утверждает экс-уполномоченная по правам человека.
Кроме этого, отмечает она, были и другие трудности. «Очень много было споров, что я не позволяла обычно за столом и к чему я призывала обычно и представителей ОБСЕ – не трогать политические вопросы, сконцентрироваться максимум на гуманитарной политике», - говорит Лутковская.
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Она считает, что нельзя заниматься политическими вопросами, если ты договариваться об освобождении людей из плена. Тем не менее, говорит экс-уполномоченная по правам человека, не всегда удавалось от этого отмежеваться.
Как сообщала Politeka, Лутковская рассказала, что не так с обменом пленными.
Также Politeka писала о том, что Лутковская рассказала, можно ли Украину назвать демократическим государством.