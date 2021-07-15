Политолог Вадим Карасёв в своем блоге рассказал о важности выбора торгово-экономического курса. По его словам, Украина должна ориентироваться на Евразию.
«У нас есть другие варианты. У нас есть Евразия. Сегодня Евразия становится основным полем экономической конкуренции и центром мира. Я не про Россию, чтобы не путали. Здесь центр новой экономики, новой экономической жизни и возможностей», - отметил Карасёв.
По словам эксперта, нынешняя украинская торговая география должна меняться. Как отметил политолог, все предыдущие торговые площадки и договоренности нам не дали перспективы, а дали только зону свободной торговли.
«Эта торгово-экономическая география не принесла нам никакие бонусы, поэтому мы должны искать новые возможности и опции. Вот Евразия сегодня становится новой зоной торгово-экономической экспансии Украины», - подчеркнул эксперт.
По мнению политолога, Украина должна поставить Запад перед выбором: либо они вместе с нами торгово-экономически интегрируются в Евразию, либо Украина сама себе ищет партнеров. По словам Карасёва, Украине ещё многому предстоит научиться, но надо прекращать быть в статусе «ученика».
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Как сообщала Politeka, Карасёв рассказал, как «интегрировать Украину в Запад».
Также Politeka публиковала слова Карасёва: В политике дружбы нет.