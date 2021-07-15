Досрочные выборы будут, власть уже проводит подготовку и Зеленский на них пойдет. Так сказал политолог Тарас Загородний в своем блоге.
Ведущий не слишком верит разговорам об отсутствии подготовки к досрочным выборам. «Они в любом случае рассматривают сценарий досрочных выборов», - говорит Загородний.
По его мнению, вполне вероятно, что речь идет о досрочных президентских выборах. Относительно возможных конкурентов Зеленского эксперт говорит так: «Опять упомянут Петр Порошенко: конечно, шансы у него есть выйти во второй тур, но они не такие высокие, потому что у него есть анти-рейтинг».
В общем Загородний оценивает ситуацию так: действующая власть понимает, какая ситуация в Украине и что она только ухудшается. «И поэтому они нервничают, потому что понимают, что народу давать они ничего не собираются, а тарифы растут и землю сейчас раздерибанят», - подчеркивает он. Итак, политолог делает вывод, что власть возлагает надежды на досрочные выборы.
Как сообщала Politeka, Загородний рассказал о последствиях для Украины от операции задержания ЧВК «Вагнер».
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