Досрочные выборы будут, власть уже проводит подготовку и Зеленский на них пойдет. Так сказал политолог Тарас Загородний в своем блоге.

Ведущий не слишком верит разговорам об отсутствии подготовки к досрочным выборам. «Они в любом случае рассматривают сценарий досрочных выборов», - говорит Загородний.

По его мнению, вполне вероятно, что речь идет о досрочных президентских выборах. Относительно возможных конкурентов Зеленского эксперт говорит так: «Опять упомянут Петр Порошенко: конечно, шансы у него есть выйти во второй тур, но они не такие высокие, потому что у него есть анти-рейтинг».

В общем Загородний оценивает ситуацию так: действующая власть понимает, какая ситуация в Украине и что она только ухудшается. «И поэтому они нервничают, потому что понимают, что народу давать они ничего не собираются, а тарифы растут и землю сейчас раздерибанят», - подчеркивает он. Итак, политолог делает вывод, что власть возлагает надежды на досрочные выборы.

Как сообщала Politeka, Загородний рассказал о последствиях для Украины от операции задержания ЧВК «Вагнер».

Также Politeka писала о том, что Павлова предупредила о появлении нового лица на украинской политической арене.



