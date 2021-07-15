Уполномоченная Верховной Рады по правам человека с 2012 по 2018 год Валерия Лутковская в эфире программы “А как на самом деле" с Мирославой Бобровской рассказала, в каких условиях содержаться украинские и российские военнопленные

Валерия Лутковская рассказала, как в России относятся к украинским военнопленным на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, и как к российским военнопленным относятся в Украине.

“Можно совершенно точно с уверенностью сказать, что мы более прозрачны. У нас, в соответствии с законодательством, двери любого учреждения открыты для представителей международного комитета Красного Креста. Они могут зайти и посмотреть, и удостовериться в том, как отбывает наказание, или как содержится под стражей тот или иной человек”, - сказала Лутковская.

Она отметила, что в Украине действует национальный превентивный механизм при омбудсмене, который имел право зайти в любое учреждение и посмотреть, как содержатся люди.

“Как ему оказывают медицинскую помощь, какую пищу ему приносят на завтрак, обед и ужин, в какой одежде он ходит, в какой камере он находится. Какая освещенность в этой камере, какая влажность, и так далее. У нас это работает. Но это, к сожалению, не работает на территории Донецка и Луганска. И представители Красного Креста лишены возможности прийти, хоть это их мандат. Это их право, в соответствии с международным гуманитарным правом. Но, к сожалению, Донецк и Луганск такие разрешения на визиты в места, где содержаться люди, не давали. И мы находимся в неведении относительного того, в каких условиях содержатся те или иные люди”, - добавила Валерия Лутковская.

По ее словам, это является очень большой проблемой. При этом, люди приезжают, и рассказывают об ужасных условиях содержания.

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