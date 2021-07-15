В программе Евгения Рыбчинского «Ще не вмерла» Тарас Креминь, уполномоченный по защите государственного языка, украинский политик, ученый, общественный деятель, народный депутат Украины VIII созыва от политической партии «Народный Фронт», председатель Николаевского областного совета VI созыва пояснил, что влияет на состояние языка в государстве.

Гость программы признается, что занимался языковым вопросом, который особенно остро стоит в Украине, и сделал определенные выводы.

Он отмечает, что сегодня в демократических странах с незыблемыми конституционными нормами и свободой слова проблем с языком нет. «В Соединенных Штатах Америки нет языкового закона, потому что это не определено Конституцией, одной из древнейших в мире», - подчеркивает Креминь и добавляет, что иначе это была бы дискриминация.

Эксперт спрашивает, как государство добилось того, что все население, а это 350 национальностей, прекрасно говорит по-английски. Он объясняет, что все дело в гражданстве: Соединенные Штаты ставят четкие условия его получения - язык, образование и присяга на Конституции. «Этот принцип является мерилом того, насколько люди уважают себя, свою страну и народ, который избрал исторический цивилизационный путь своего развития», - констатирует Креминь.

Как сообщала Politeka, Креминь назвал главное условие украинской государственности.

Также Politeka писала о том, что Креминь рассказал о пути к господству украинского языка как государственного.



