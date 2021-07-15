Политолог Руслан Бизяев в программе «Прогноз» рассказал, что ждет Петра Порошенко. По его словам, «Слуга народа» хочет занять электоральную нишу Порошенко.

«Пока что над Петром Порошенко тучи ходят хмуро. Будущее Петра Алексеевича может быть похоже на будущее Виктора Владимировича, которое он имеет сейчас. Дальше всё будет зависеть от того, будет ли процесс политической амнистии», - отметил Бизяев.

По словам эксперта, правящая партия занимает новые политические электоральные ниши, поэтому им выгодно нейтрализовать конкурентов.

«Сейчас мы видим, что часть «Слуги народа» смещается в эту электоральную нишу (нишу Порошенко, т.е. патриотический электорат) – следовательно, им надо оттуда Петра Алексеевича убрать», - подчеркнул Бизяев.

По мнению политолога, у Петра Порошенко очень стойкий и активный электорат, поэтому просто так занять его нишу – не получится. Как отметил эксперт, Порошенко каким-то образом попытаются «приземлить».

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